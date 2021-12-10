Білий дім опублікував власні підсумки розмови Байдена та Зеленського

Президента США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським запевнив Україну у відсутності будь-яких поступок російському президентові та у готовності вжити рішучих заходів щодо Росії у разі нового вторгнення в Україну. Про це йдеться у повідомленні Білого дому за підсумками телефонної розмови Байдена та Зеленського, повідомляє Дзеркало тижня.

Неназваний високопосадовець з адміністрації Байдена повідомив, що розмова Байдена та Зеленського була дуже теплою і Байден розповів про підсумки розмови з Путіним.

Байден чітко заявив про незмінну прихильність США до суверенітету та територіальної цілісності України, і сказав, що у разі подальшого вторгнення Росії в Україну США дадуть відповідь рішучими економічними заходами, нададуть Україні додаткові засоби захисту і готові зміцнити союзників по НАТО на східному фланзі додатковими засобами.

Лідер США також повідомив, що сказав президенту Путіну про підтримку нормандського формату та зусиль щодо виконання Мінських домовленостей, які США розглядають як ще один варіант з погляду деескалації та дипломатії.

«Я знаю, що в пресі було багато заперечень щодо того, були поступки чи ні. Цілком зрозуміло, що не було. Я думаю, що президент Байден дуже ясно дав зрозуміти, що він дотримується наших принципів. Він ясно дав зрозуміти, що одна нація не може змусити іншу націю змінити свої межі, не може наказати змінити свою політику і нації не може сказати іншим, з ким вони можуть працювати. Отже, президент Байден наголосив на тих моментах, які він висловив Путіну, і дуже ясно дав зрозуміти президенту Зеленському, що це було ключовим посланням його розмови з ним» , - заявив представник адміністрації.

Зазначається, що президенти також обговорили подальші дії, зокрема спрямовані на дипломатичне вирішення ситуації, а також Байден недвозначно заявив про свою підтримку продовження консультацій і розмов у НАТО про зусилля «з удосконалення нашої позиції в галузі оборони та стримування».

Нагадаємо, 9 грудня ввечері за київським часом президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Основною темою розмови були результати переговорів лідерів США та РФ, а також ситуація з безпекою навколо України та активізація мирного врегулювання воєнного конфлікту.