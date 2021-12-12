Місячний календар на тиждень 13-19 грудня 2021 року

Детальний місячний календар на середину грудня 2021 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня, повідомляє Сьогодні.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитись від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 13-19 грудня 2021 року.

13 грудня, понеділок – 10-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – перша чверть. День енергії та активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане.

14 грудня, вівторок – 11-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – перша чверть. Енергетично сильний день, коли важливо тримати емоції під контролем.

15 грудня, середа – 12-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – перша чверть. День прояву милосердя та співчуття, які повернуться до вас сторицею.

16 грудня, четвер – 13-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – перша чверть. День омолодження, коли корисно зайнятися власним здоров'ям.

17 грудня, п'ятниця – 14-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни та удачі, коли все задумане виходить, а багато бажань збуваються.

18 грудня, субота – 15-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – перша чверть. Сатанинський день спокуси, у цей період людина погано контролює свої слабкості.

19 грудня, неділя – 16-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – повня о 6:36. День гармонії, спокою та єднання внутрішнього світу із зовнішнім.