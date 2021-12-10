Ще одна країна ЄС переходить на водневі автобуси

Автобуси на водневих елементах сьогодні вже експлуатуються у багатьох країнах Європи. І ось тепер до них приєднається ще Чехія, повідомляє Автоцентр.

Транспортна компанія Dopravni із міста Усті-над-Лабем підписала рамкову угоду з компанією Solaris Bus & Coach на закупівлю водневих автобусів Urbino 12. Упродовж восьми років перевізник може придбати до 20 машин Fuell Cell. Автобуси мають бути доставлені замовнику протягом 420 днів з моменту підписання договорів купівлі-продажу.

Зазначимо, що це перший контракт щодо водневих автобусів у Чехії, проте це далеко не перша співпраця між Solaris та містом Усті-над-Лабем. Сьогодні тут працює 44 автобуси цієї марки, оснащені різними силовими установками. За останні роки в Чеську Республіку було поставлено понад 1200 транспортних засобів Solaris із різними типами приводу: дизельні, на стиснутому газі (CNG), а також тролейбуси.

Водневий автобус Urbino 12 – найтехнологічніша модель Solaris. Машини для Чехії оснастять двома електродвигунами по 125 кВт кожен, ультрасучасними блоками паливних елементів потужністю 70 кВт та п'ятьма композитними баками для зберігання водню загальною ємністю 1560 л. На одній заправці автобуси зможуть подолати щонайменше 350 км. Тут також буде встановлено відносно невелику тягову батарею Solaris High Power, роль якої полягає у підтримці паливного елемента в моменти підвищеного споживання електроенергії.

Водневі автобуси для Усті-над-Лабем отримають систему контролю тиску і температури в шинах, систему підрахунку пасажирів, обладнання для пасажирів, що слабо бачать, а також USB-роз'єми для кожного ряду сидінь. Крім цього, вони будуть укомплектовані кондиціонером, що використовує тепловий насос на CO2.

В даний час Solaris поставила своїм клієнтам майже 100 водневих автобусів Urbino 12. Компанія уклала контракти та рамкові угоди з перевізниками з Австрії, Франції, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Швеції та Італії. До цієї групи країн тепер приєдналася і Чеська Республіка.