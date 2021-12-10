Економічний паспорт та подвійне громадянство: чи підтримують це українці

Більшість українців позитивно ставиться до ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо запровадження економічного паспорта, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Позитивно ідею економічного паспорта українця оцінили 53% опитаних, зазначено у звіті за результатами дослідження, оприлюдненому в п'ятницю.

Нейтрально висловилися 28% опитаних. 16% оцінюють ідею економічних паспортів негативно.

Стосовно ініціативи президента щодо законодавчого врегулювання питання подвійного громадянства думки українців розділилися: 47% підтримують ідею запровадження подвійного громадянства в Україні, 50% виступають проти.

Опитування проводили 6-8 грудня 2021 року серед населення України віком від 18 років та старше у всіх областях, за винятком Криму та ОРДЛО. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Опитування проводили методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) з урахуванням випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95: не більше ніж 2,0.