У Донецькій області стався вибух тротилу в житловому будинку: є жертва

У с. Звірове (Донецька область) стався вибух тротилу в житловому будинку. Внаслідок інциденту загинула одна людина, ще двоє поранені, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"9 грудня о 22:57 надійшла інформація про пожежу в приватному житловому будинку на вул. Сазонова, що у с. Звірове, Покровської міської громади" , - йдеться в повідомленні ДСНС.

Так, по прибуттю рятувальників було встановлено, що в будинку, ймовірно, стався вибух тротилу.

"Внаслідок чого загинула жінка та постраждали 2 чоловіка, які отримали рвані рани кінцівок ніг та обличчя" , - вказано в прес-службі.

Наразі анкетні дані постраждалих встановлюються, ознак горіння на місці рятувальники не виявили. Конструкції будинку не пошкоджені.

Причину та обставини події встановлюють правоохоронці.