У Японії створили маски, які світяться при контакті з COVID-19

Група вчених із Японії розробила маски, які світяться при опроміненні ультрафіолетовим світлом, якщо на них є сліди коронавірусу. Їх було виготовлено з використанням антитіл, виділених із яєць страуса, повідомляє Обозреватель.

Розробкою новинки займалася команда Кіотського префектурного університету на чолі із його президентом 52-річним Ясухіро Цукамото. Вчені висловили надію, що ці маски дозволять користувачам легко визначати у себе захворювання COVID-19. Вони сподіваються отримати дозвіл уряду на продаж таких індивідуальних засобів захисту, можливо, наступного року.

Дослідники пояснили, що для експерименту обрали саме страусів, оскільки вони здатні виробляти кілька різних видів антитіл, що нейтралізують чужорідні утворення в організмі. Він тривав 10 днів за участю 32 осіб, заражених COVID-19. Було виявлено, що всі маски, які вони носили, світилися під ультрафіолетовим світлом.

У майбутньому команда Цукамото має намір розширити експеримент, щоб охопити 150 учасників. Президент університету виявив, що у нього виявили позитивний результат на COVID-19 після того, як одягнув одну з експериментальних масок, оскільки вона світилася під час перевірки. Він підтвердив свій статус за допомогою тесту ПЛР. Вчений висловив сподівання, що у майбутньому розробка стане простим набором для тестування, який зможе використати кожен.