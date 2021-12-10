Маск продовжує розпродувати свої акції Tesla

Згідно з документами, поданими до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), 9 грудня CEO Tesla Ілон Маск продав більше 934 тисяч акцій компанії на 963 млн доларів для сплати податків на виконання додаткових 2,2 млн опціонів, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що Маск продає акції 5 тижнів поспіль - за це період він продав акцій на 11,8 млрд дол.

Маск пожартував у Twitter через кілька годин після того, як опублікували документи про транзакцію.

"Думаю про те, щоб залишити роботу й стати інфлюенсером на повний робочий день" , - написав бізнесмен, запитавши своїх майже 66 мільйонів підписників, що вони думають про цю ідею.

Після цього він відповів кількома смішними емодзі.

Акції Tesla знизилися на 2% до 983,90 дол. перед початком торгів у п'ятницю.

Акції впали на 18% з піку 4 листопада на тлі продажу Маском своїх акцій.

За даними Bloomberg Billionaires Index, Маск є найбагатшою людиною у світі, з 266 мільярдами доларів, його статки цього року зросли на 110 мільярдів доларів.