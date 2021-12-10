Перейменування РФ: Львівська облрада проголосувала за звернення до ВР
Депутати Львівської облради з другої спроби проголосували за звернення до президента та Верховної Ради щодо необхідності перейменування Росії на Московію. Про це свідчать результати голосування в облраді, повідомляє Ділова столиця.
За повторне звернення до глави держави та парламенту проголосували 59 депутатів.
Перед голосуванням один із депутатів назвав документ "фундаментальним", після чого у залі пролунав сміх.
Спікер облради Ірина Гримак назвала його слова "мудрими".
"Ми, депутати Львівської обласної ради, звертаємось до Президента України та Верховної Ради України з вимогою відновити історичну справедливість і надалі використати історичну назву "Московія" замість назв "Росія" та "Російська Федерація" на державному, офіційному, громадському рівнях, а також у засобах масової інформації на території України. Відносно громадян Російської Федерації, відповідно, використовуватиметься назва "московити", — сказано в проекті документа.