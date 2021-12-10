Перейменування РФ: Львівська облрада проголосувала за звернення до ВР

Депутати Львівської облради з другої спроби проголосували за звернення до президента та Верховної Ради щодо необхідності перейменування Росії на Московію﻿. Про це свідчать результати голосування в облраді, повідомляє Ділова столиця.

За повторне звернення до глави держави та парламенту проголосували 59 депутатів.

Перед голосуванням один із депутатів назвав документ "фундаментальним", після чого у залі пролунав сміх.

Спікер облради Ірина Гримак назвала його слова "мудрими".