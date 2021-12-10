"Операція "Фортуна": чим інтригує трейлер бойовика Гая Річі

У мережі показали захопливий, моментами брутальний і жартівливий, трейлер нового фільму Гая Річі "Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати". Шпигунський бойовик вийде у кінотеатрах у 2022 році, повідомляє 24 Канал.

Головну роль у ньому зіграє Джейсон Стейтем. Він з'явиться в образі брутального супершпигуна Орсона Форчуна, місією якого є зупинити продаж нової смертоносної технології. Нею володіє мільярдер Ґреґ Сіммонс, роль якого зіграв Г'ю Ґрант.

У захопливому трейлері бачимо як Форчун об'єднується з найуспішнішим у світі агентами та голлівудською кінозіркою Денні Франческо, світ якої зовсім далекий від шпигунських операцій.

"Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати" 2022: дивіться трейлер

Нещодавно у мережі опублікували перші кадри, які одразу ж викликали фурор серед шанувальників Гая Річі. Найбільший ажіотаж викликала у людей акторка Обрі Пласа, яка зіграла одну з головних ролей фільму. Детальніше про них читайте у нашому матеріалі на Кіно 24.

Сценаристом фільму став Гай Річі разом з Айвеном Аткінсоном та Марном Девісом. Зйомки нового шпигунського бойовика "Операція "Фортуна" відбувалися у турецькій Антальї й Катарі, та закінчилися 20 березня 2021 року.