Вибори до Ради: які партії готові підтримати українці

У тому випадку, якби парламентські вибори відбулися на початку грудня нинішнього року, то найбільше громадян проголосувало б за партію «Слуга народу» - 18,0% серед тих, хто визначився та має намір проголосувати (рейтинг партії не змінився з листопада). Про це йдеться у результатах опитування, які оприлюднила Соціологічна група «Рейтинг», повідомляє Слово і діло.

П'ятивідсотковий бар'єр із високим ступенем ймовірності долають такі парламентські партії:

«Європейська солідарність» - 13,7% (у середині листопада – 13,9%),

ОПЗЖ – 11,4% (у середині листопада – 10,7%), – «Батьківщина» – 11,4% (у середині листопада – 10,1%).

Також до Ради можуть пройти:

- партія Дмитра Разумкова «Розумна політика» 7,5%,

- партія «Українська стратегія Гройсмана» – 6,2%,

- «Сила та честь» – 6,0%,

- партія Євгена Мураєва «Наші» – 5,2 %.

За «УДАР Віталія Кличка» планують голосувати 4,2%, «Радикальну партію Олега Ляшка» – 4,0%, «Партію Шарія» – 3,1%, за ВО «Свобода» – 3,0%.

Рейтинг інших політичних сил – менш ніж 3%.

Опитування було проведено 6-8 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: трохи більше 2,0%.