Названо терміни виходу нового iPhone SE

Apple працює над новою моделлю доступного смартфона iPhone SE, запуск якого очікується у першому кварталі 2022 року, повідомляє 3Dnews.

Авторитетний тайванський ресурс DigiTimes повідомляє, що «яблучна» компанія не має наміру змінювати свої плани, і справді випустить новий бюджетний смартфон найближчим часом, незважаючи на глобальний дефіцит компонентів.

Згідно з даними, отриманими DigiTimes від надійних галузевих джерел, Apple розмістила замовлення на мікрофони для нового покоління iPhone SE. Постачальники готові розпочати їх виконання, щоб встигнути забезпечити Apple кількістю продукції, необхідною для запуску iPhone SE у першому кварталі 2022 року.

Раніше аналітик Мінґ-Чі Куо (Ming-Chi Kuo) повідомляв, що майбутній iPhone SE третього покоління отримає той же дизайн та ключові характеристики, що й його попередник, представлений у 2020 році. Єдиною важливою відмінністю новинки від поточної моделі стане використання нового чіпсету з підтримкою 5G. Очевидно, це буде Apple A14 Bionic або А15 Bionic.

Повідомляється, що iPhone SE третього покоління стане останнім смартфоном Apple, оснащеним РК-екраном та 3 Гбайт оперативної пам'яті. Ходять чутки, що наступний iPhone SE запропонує користувачам 4 Гбайт оперативної пам'яті, OLED-дисплей та дизайн у стилі iPhone XR.

Передбачається, що iPhone SE третього покоління вийде на ринок у березні наступного року, проте ця інформація на даний момент не підтверджена.