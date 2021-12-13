Мандариновий бісквіт до чаю за рецептом шеф-кухаря
Пироги – чудовий варіант швидкої страви до чаю, до того ж їх можна готувати з різними фруктами, овочами та ягодами. Найголовніше – зробити вдале тісто, щоб пиріг вийшов пишним та повітряним, повідомляє Обозреватель.
Шеф-кухар Микола Люлько поділився у Instagram рецептом смачного та дуже простого у приготуванні мандаринового пирога, який готується 40 хвилин.
"Найголовніше – добре збити яйця й спокійно ввести борошно невеликими порціями", – радить кулінар.
Інгредієнти:
- Яйця – 220 г
- Цукор – 140 г
- Борошно – 120 г
- Ванільний цукор – 10.
Спосіб приготування:
1. Збийте яйця з цукром та ванільним цукром.
2. Дуже акуратно додайте просіяне борошно й перемішайте.
3. Мандарини почистьте й поріжте навпіл, перекладіть пергамент у формі та залийте готовим тістом.
4. Поставьте пиріг на 40 хвилин у духовку при 180°С.
Їсти готове частування можна відразу.