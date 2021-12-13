Мандариновий бісквіт до чаю за рецептом шеф-кухаря

Пироги – чудовий варіант швидкої страви до чаю, до того ж їх можна готувати з різними фруктами, овочами та ягодами. Найголовніше – зробити вдале тісто, щоб пиріг вийшов пишним та повітряним, повідомляє Обозреватель.

Шеф-кухар Микола Люлько поділився у Instagram рецептом смачного та дуже простого у приготуванні мандаринового пирога, який готується 40 хвилин.

"Найголовніше – добре збити яйця й спокійно ввести борошно невеликими порціями", – радить кулінар.

Як приготувати вдома смачний пиріг з мандаринами
Як приготувати вдома смачний пиріг з мандаринами

Інгредієнти:

  • Яйця – 220 г
  • Цукор – 140 г
  • Борошно – 120 г
  • Ванільний цукор – 10.

Спосіб приготування:

1. Збийте яйця з цукром та ванільним цукром.

Приготування пирога
Приготування пирога

2. Дуже акуратно додайте просіяне борошно й перемішайте.

3. Мандарини почистьте й поріжте навпіл, перекладіть пергамент у формі та залийте готовим тістом.

4. Поставьте пиріг на 40 хвилин у духовку при 180°С.

Їсти готове частування можна відразу.

Готовий пиріг із мандаринами
Готовий пиріг із мандаринами

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