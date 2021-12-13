Мандариновий бісквіт до чаю за рецептом шеф-кухаря

Пироги – чудовий варіант швидкої страви до чаю, до того ж їх можна готувати з різними фруктами, овочами та ягодами. Найголовніше – зробити вдале тісто, щоб пиріг вийшов пишним та повітряним, повідомляє Обозреватель.

Шеф-кухар Микола Люлько поділився у Instagram рецептом смачного та дуже простого у приготуванні мандаринового пирога, який готується 40 хвилин.

"Найголовніше – добре збити яйця й спокійно ввести борошно невеликими порціями" , – радить кулінар.

Як приготувати вдома смачний пиріг з мандаринами

Інгредієнти:

Яйця – 220 г

Цукор – 140 г

Борошно – 120 г

Ванільний цукор – 10.

Спосіб приготування:

1. Збийте яйця з цукром та ванільним цукром.

Приготування пирога

2. Дуже акуратно додайте просіяне борошно й перемішайте.

3. Мандарини почистьте й поріжте навпіл, перекладіть пергамент у формі та залийте готовим тістом.

4. Поставьте пиріг на 40 хвилин у духовку при 180°С.

Їсти готове частування можна відразу.