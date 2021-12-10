Китай вивів на орбіту чергову групу супутників

Цей політ для розроблених Китаєм ракет-носіїв серії Чанчжен став ювілейним - 400-м, повідомляє Корреспондент.

Китай здійснив успішний запуск групи супутників Шицзянь-6 05 із космодрому Цзюцюань в автономному районі Внутрішня Монголія. Про це пише Синьхуа у п'ятницю, 10 грудня.

Супутники були запущені за допомогою ракети-носія Чанчжен-4Б (Великий похід-4С).

Зазначається, що цей політ для розроблених Китаєм ракет-носіїв серії Чанчжен став 400-м.

З моменту першого польоту в 1970 році на ракети-носії серії "Чанчжен" припало 92,1% від усіх космічних запусків Китаю, заявили в Китайській корпорації аерокосмічної науки та технологій (CASC), яка є розробником цих ракет та головною силою країни у сфері космічної промисловості.

За даними CASC, за 51 рік за допомогою Чанчжена в космос було відправлено понад 700 апаратів.