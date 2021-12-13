Стресові ситуації дають себе знати в похилому віці

Вчені з Британії з'ясували, що стреси, отримані в юності та в середньому віці, мають властивість «консервуватися» і виявлятися через роки у старості. У такі моменти відчувається пік душевного та фізичного нездоров'я, повідомляє Menslife.

Про це було заявлено після проведення низки досліджень, у яких брали участь охочі у віці після 60 років.

Під час експерименту досліджувалися стресові обставини, що відбувалися у добровольців у різні періоди життя. Як правило, це були власні хвороби та захворювання близьких людей, розлуки з дорогими людьми, конфліктні ситуації, переїзд.

Вчені дали учасникам тести, які потрібно було пройти. В результаті з'ясувалося, що люди, які зазнавали тривалих стресових періодів, проходили тести повільно і важко. Ті добровольці, які не були обтяжені негативом та стресами, справлялися з тестами швидко та легко.

Після завершення експерименту фахівці порадили ефективні методи боротьби зі стресом: творча діяльність, заняття спортом, йога та інша подібна активність, до якої тяжіє серце.