Уболівальники обрали найкращий гол в історії збірної України

Гол Андрія Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів на Євро-2020 визнано найкращим м'ячем в історії збірної України, повідомляє УНІАН.

Українська асоціація футболу провела відповідне опитування серед уболівальників у своєму Telegram-каналі.

Експертна рада УАФ спочатку відібрала десятьох претендентів. За підсумками голосування вболівальників було сформовано фінальну трійку.

У фінальному голосуванні гол Ярмоленко випередив м'яч Андрія Шевченка у ворота збірної Росії у відборі на Євро-2000, а також гол Сергія Реброва у ворота Саудівської Аравії на ЧС-2006.

Гол Ярмоленко набрав 60% голосів, гол Шевченка – 31%, а гол Реброва – 9%.

Андрій Ярмоленко: статистика у збірній України