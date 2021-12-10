Уболівальники обрали найкращий гол в історії збірної України
Гол Андрія Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів на Євро-2020 визнано найкращим м'ячем в історії збірної України, повідомляє УНІАН.
Українська асоціація футболу провела відповідне опитування серед уболівальників у своєму Telegram-каналі.
Експертна рада УАФ спочатку відібрала десятьох претендентів. За підсумками голосування вболівальників було сформовано фінальну трійку.
У фінальному голосуванні гол Ярмоленко випередив м'яч Андрія Шевченка у ворота збірної Росії у відборі на Євро-2000, а також гол Сергія Реброва у ворота Саудівської Аравії на ЧС-2006.
Гол Ярмоленко набрав 60% голосів, гол Шевченка – 31%, а гол Реброва – 9%.
Андрій Ярмоленко: статистика у збірній України
- Ярмоленко виступає за "жовто-сині" з 2009 року.
- Він провів за збірну України 106 матчів (третій показник в історії після Анатолія Тимощука, у якого 144 матчі, та Андрія Шевченка – 111) та забив 44 голи (другий після Шевченка – 48).
- Ярмоленко є рекордсменом збірної за кількістю результативних дій - 68 (44 голи та 24 результативні передачі). Нещодавно він обійшов Шевченка, у якого 48 голів та 13 гольових пасів (61).
- Півзахисникові також належить рекорд за кількістю голів за збірну за один календарний рік – 7 м'ячів.