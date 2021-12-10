Струнка Наталія Могилевська вразила шикарним образом на червоній доріжці

Українська співачка Наталія Могилевська, яка цього року взялася за свою фігуру і схудла на 10 кілограмів, підкорила розкішним образом на світському заході. Артистка в ефектному вбранні з'явилася на червоній доріжці "Музичної платформи", пише Марина Настевич, РБК-Україна.

У своєму Instagram зірка продемонструвала свій аутфіт і похвалилася отриманою нагородою.

Щаслива Наталя позувала з букетом квітів і заповітною статуеткою, яку вона отримала за свою пісню "До дна" як кращу пісню року.

Наталя Могилевська вийшла у світ у стильному вбранні (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)