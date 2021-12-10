Струнка Наталія Могилевська вразила шикарним образом на червоній доріжці
Українська співачка Наталія Могилевська, яка цього року взялася за свою фігуру і схудла на 10 кілограмів, підкорила розкішним образом на світському заході. Артистка в ефектному вбранні з'явилася на червоній доріжці "Музичної платформи", пише Марина Настевич, РБК-Україна.
У своєму Instagram зірка продемонструвала свій аутфіт і похвалилася отриманою нагородою.
Щаслива Наталя позувала з букетом квітів і заповітною статуеткою, яку вона отримала за свою пісню "До дна" як кращу пісню року.
"Краща пісня року "До Дна". Дякую, @kanalukraina за нагороду! Спасибі вам, мої слухачі і шанувальники! Обіцяю в наступному році вас порадувати новими хітами і несподіваними дуетами!" - написала задоволена Могилевська.