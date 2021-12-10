У Hyundai прогнозують швидкий розвиток літаючих таксі

У південнокорейській компанії Hyundai дуже оптимістично дивиться на майбутнє повітряної мобільності. На думку керівництва концерну, перші таксі почнуть роботу в містах до кінця десятиліття, повідомляє Обозреватель.

На ринку вже є кілька летючих автомобілів. Долучитися до цього бізнесу мають намір і в компанії Hyundai, хоча вона розробляє літальні апарати з вертикальним зльотом і посадкою, а не автомобілі, якими могли б їздити вулицями.

У Hyundai прогнозують швидкий розвиток міських літаючих таксі. Джерело: Hyundai

Південнокорейський автовиробник вперше представив концепцію свого літального апарату S-A1, розроблену спільно з Uber на початку 2020 року. Робота над машиною йде добре, і Hyundai планує запустити свій перший комерційний рейс у 2028 році.

"Ми вважаємо, що до другої половини цього десятиліття міська повітряна мобільність надасть чудову можливість зменшити завантаженість міст і допомогти скоротити шкідливі викиди" , – коментує Майкл Коул, виконавчий директор європейського підрозділу Hyundai.

Літальний апарат Hyundai S-A1 на електротязі розроблений спільно з компанією Uber. Джерело: Hyundai

У листопаді Hyundai створила нову компанію Supernal, яка є розвитком її підрозділу Urban Air Mobility Division та відповідатиме за виведення на ринок літального апарату S-A1. Літак вертикального зльоту та посадки був спроєктований для забезпечення крейсерської швидкості до 290 км/год та висоти польоту від 300 до 600 мм. Він використовуватиме електричний силовий агрегат.