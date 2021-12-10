Трамп звинуватив Нетаньягу у зраді

Колишній президент США Дональд Трамп звинуватив у зраді екс-прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу - Трамп не задоволений тим, що той привітав Джо Байдена з обранням на пост президента США. Про це він сказав в інтерв'ю Axios у п'ятницю, 10 грудня, повідомляє Корреспондент.

"Першим, хто привітав (Байдена), був Бібі Нетаньягу, людина, для якої я зробив більше, ніж для будь-кого іншого, з ким я мав справу... Бібі міг і промовчати. ​​А він припустився жахливої ​​помилки" , - сказав Трамп.

Трампу відеозапис звернення Нетаньягу до Байдена показала його дружина Меланія.

"З того часу я з ним не розмовляв. Пішов він..." , - додав Трамп.

У той же час, Трамп стверджує, що Нетаньягу йому "все ще подобається", але також він цінує "вірність".

За словами Трампа, президенти РФ та Бразилії Володимир Путін та Жаїр Болсонару не одразу привітали Байдена, бо нібито "відчували, що вибори сфальсифіковані".

Водночас, видання зазначає, що Нетаньягу був не першим лідером, який привітав Байдена з обранням. Він зачекав понад 12 годин після того, як американські ЗМІ оголосили результати виборів.