Україна не зможе відбити повномасштабний напад РФ – Буданов

Без підтримки Заходу Україна матиме серйозні проблеми, якщо агресор ударить ракетами та авіацією. Україна не зможе відбити повномасштабний напад, якщо РФ зважиться на нього. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал Кирило Буданов, посилаючись на американські ЗМІ, пише Сергей Мартынец, Сьогодні.

"На жаль, на даному етапі Україні необхідно бути об'єктивною. Без підтримки західних сил у нас недостатньо військових ресурсів для відображення повномасштабного нападу Росії, якщо він розпочнеться", – сказав він.

Буданов зазначив, що Росія у разі нападу насамперед вдарить авіацією та ракетами по складах із боєприпасами. Таким чином, українські військові дуже швидко будуть виведені з ладу, також їх нічим постачатиме для поповнення боєкомплекту. У разі відповідальність за ведення бою ляже на передових командирів.