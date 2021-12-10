Ляшко пообіцяв покарання для всіх пунктів "анонімної вакцинації"

МОЗ покарало клініку у Закарпатській області, яка запровадила анонімну вакцинацію від COVID-19, виключивши її з переліку закладів охорони здоров'я, які проводять щеплення. Міністерство заборонило передавати туди вакцину, куплену за кошти держбюджету чи доставлену в рамках глобальної ініціативи COVAX﻿. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє Ділова столиця.

Так, міністр зазначив, що в Україні вже проведено 26 мільйонів 284 тисячі щеплень, кожне з яких внесене медичними працівниками до електронної системи охорони здоров’я, "тому що так передбачають нормативно-правові акти міністерства".

"Але, на жаль, є заклади охорони здоров’я, працівники яких не читають алгоритми міністерства і не чують попереджень. Тобто ці заклади свідомо порушують ліцензійні умови провадження медичної діяльності, тому будуть покарані.

Вчора один заклад в Закарпатській області, який придумав собі процес "анонімної вакцинації", був виключений мною з переліку закладів охорони здоров’я, які проводять щеплення проти COVID-19. Тобто в цей заклад від сьогодні заборонено передавати вакцину, закуплену за кошти державного бюджету або доставлену в рамках глобальної ініціативи COVAX" , — наголосив Ляшко.

За його словами, додатково цей заклад буде ретельно проінспектований ліцензійною комісією МОЗ на предмет дотримання ліцензійних умов.

Як повідомлялося, у листопаді в Ужгороді запрацював анонімний пункт вакцинації від коронавірусу, в якому також можуть зробити щеплення власники підробних COVID-сертифікатів. За даними власника приватної клініки, на базі якої працює анонімний кабінет вакцинації, там щепили від COVID-19 майже півтори тисячі людей.