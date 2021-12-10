Байден не піднімав питання зустрічі представників НАТО і РФ
План проведення зустрічі між основними країнами НАТО і Росією не обговорювався у телефонній розмові президента США Джо Байдена з главами 9 східноєвропейських держав-членів Альянсу. Про це президент Естонії Алар Каріс розповів виданню ERR, повідомляє Ділова столиця.
"Його посил східному флангу був чіткий: всі рішення щодо безпеки прийматимуться разом і що немає ситуації, коли є східний та західний фланг, південний та північний. Ці рішення НАТО прийматиме спільно, це стосується й теми України", — сказав політик.
За його словами, у розмові не йшлося про те, що президент США хоче провести зустріч із Росією і щонайменше чотирма основними країнами НАТО.
"Швидше залишається думка, що всі будуть залучені до такої можливої зустрічі. Сьогодні про зустріч не йшлося", — сказав Каріс.
З його слів, важко зрозуміти, що думає Росія, і на цьому наголосив президент Байден.
"З його телефонної розмови (з президентом РФ Володимиром Путіним — ред) було важко зрозуміти реальні плани Росії. Важливо показати, що за кожним кроком піде зустрічний. І Байден наголосив: є економічні, фінансові важелі, якщо потрібно, то й військові", — зазначив естонський президент.