Байден не піднімав питання зустрічі представників НАТО і РФ

План проведення зустрічі між основними країнами НАТО і Росією не обговорювався у телефонній розмові президента США Джо Байдена з главами 9 східноєвропейських держав-членів Альянсу﻿. Про це президент Естонії Алар Каріс розповів виданню ERR, повідомляє Ділова столиця.

"Його посил східному флангу був чіткий: всі рішення щодо безпеки прийматимуться разом і що немає ситуації, коли є східний та західний фланг, південний та північний. Ці рішення НАТО прийматиме спільно, це стосується й теми України" , — сказав політик.

За його словами, у розмові не йшлося про те, що президент США хоче провести зустріч із Росією і щонайменше чотирма основними країнами НАТО.

"Швидше залишається думка, що всі будуть залучені до такої можливої зустрічі. Сьогодні про зустріч не йшлося" , — сказав Каріс.

З його слів, важко зрозуміти, що думає Росія, і на цьому наголосив президент Байден.