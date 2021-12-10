Три країни ЄС обігнали Україну за рівнем безробіття

У жовтні 2021 року безробіття в країнах ЄС склало 6,7%. Так, в Іспанії, Італії та Греції рівень становив аж до 15%. Для порівняння, навіть в Україні у другому кварталі рівень безробіття був 10,3% (дані Держстату), повідомляє Обозреватель.

Так, 14,3 млн чоловіків і жінок у ЄС були безробітними у жовтні. Однак у порівнянні з жовтнем 2020-го безробіття знизилося на 1,6 млн осіб, свідчать дані Євростату.

Безробіття серед молоді

У жовтні 2,9 мільйона людей до 25 років були безробітними. Порівняно з жовтнем 2020 року безробіття серед молоді знизилося на 165 тис. осіб.

Ще один спалах COVID-19 та заходи, вжиті для боротьби проти вірусу, викликали різке збільшення кількості звернень за допомогою з безробіттям в ЄС. Водночас значна частина тих, хто зареєструвався в агентствах з пошуку роботи, більше не активно шукали роботу, наприклад, якщо їм доводилося дбати про своїх дітей. Це призводить до розбіжності у кількості зареєстрованих безробітних.

Відзначимо, що з відносно високим відсотком безробітних громадян можна назвати країни Північної Європи. Так, у Швеції рівень становив 8,7%, у Фінляндії – 7,5%.

Країни Європейського союзу з найменшим рівнем безробіття: