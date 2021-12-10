Олімпійські ігри можуть залишитися без трьох видів спорту

Міжнародний олімпійський комітет готує чергову зміну програми літніх Олімпійських ігор, повідомляє Обозреватель.

Президент МОК Томас Бах заявив, що скелелазіння, серфінг та скейтбординг, які в Токіо-2020 були представлені як "додаткові" види спорту, у Парижі-2024 та Лос-Анджелесі-2028 займуть повноправне місце серед основних 28 видів. Для цього планують прибрати з програми три "старі" види спорту.

Слова німецького функціонера наводить сайт France24. Виключити з олімпійської програми збираються бокс, важку атлетику та сучасне п'ятиборство. На Іграх 2028 року в США їх уже не може бути.

На сесії МОК у Пекіні напередодні зимової Олімпіади-2022 ставлять на голосування питання включення скелелазіння, серфінгу та скейтбордингу до списку 28 базових олімпійських видів спорту.

Постраждати можуть бокс, важка атлетика та сучасне п'ятиборство – види, що входили до програми понад 100 років! Останнім часом там часто трапляються скандали через допінг та суддівство, що не подобається функціонерам. До того ж, їх турбує і привабливість телевізійної картинки. Остаточне рішення ухвалять за трьома "старими" видами спорту в 2023 році.

Обмеження програми Олімпійських ігор пов'язане з лімітом 10500 учасників, щоб організатори планували витрати та логістику.

Україна на попередніх Олімпіадах здобувала медалі і у боксі, і у важкій атлетиці, і у сучасному п'ятиборстві. Тільки в боксі їх було 15!