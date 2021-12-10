Стала відома дата прем'єри нового сезону серіалу "Свати"

Довгоочікувана прем'єра популярного телесеріалу "Свати" відбудеться у грудні на телеканалі 1+1. Перша серія сьомого сезону вийде на екрани 20 грудня о 20:45, повідомляє Обозреватель.

Відповідний анонс опублікували на офіційній сторінці каналу в Instagram. Режисер серіалу Андрій Яковлєв також опублікував шматок анонсу і написав: "Нарешті можу Вас привітати з майбутньою прем'єрою довгоочікуваного 7-го сезону серіалу Свати" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зазначимо, що автор картини заявляв, що цей сезон стане останнім. Знімальна група не має наміру знімати продовження картини. Крім того, українці побачать не всіх героїв картини у 7-му сезоні, проте актори Людмила Артем'єва, Микола Добринін, Ганна Кошмал, Федір Добронравов та Тетяна Кравченко залишились у складі.

Кадри з серіалу "Свати".

Користувачі мережі зраділи новині та висловили своє захоплення у коментарях.