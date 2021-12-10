Нових процесуальних рішень стосовно Порошенка немає - Венедіктова

Офіс генпрокурора не має у розпорядженні жодних процесуальних рішень, які могли б привести до оголошення нової підозри експрезидентові Петру Порошенку. Про це під час візиту до США заявила Ірина Венедіктова, повідомляє Укрiнформ.

«Майже два роки як я - генеральний прокурор, і два роки я чую про нові підозри (колишнім президентам – ред.). Будуть вони (підозри – ред.), чи не будуть – я прокоментую, коли матиму якісь процесуальні рішення. На сьогодні таких процесуальних рішень немає» , - зазначила Венедіктова.

Вона підтвердила, що бачила повідомлення в українських ЗМІ, які посилалися на заяву колишнього заступника генпрокурора Віктора Трепака. Він стверджував, що Офіс генпрокурора може пред’явити підозру експрезиденту Петрові Порошенку у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.