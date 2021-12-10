Валютний ринок п'ятниці: хід торгів

Різке зміцнення гривні, яке розпочалося в середу і набрало обертів у четвер після інформації про підвищення облікової ставки Національного банку, продовжилося і в п'ятницю.

Котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку вже до 11 години опустилися до 26,99 гривень на купівлі та 27,01 гривень на продажу. На цьому рівні пожвавився попит, і зниження припинилося. Національний банк на початку торгів виходив із покупкою, але взяв лише 5 млн доларів у районі 27,07 гривень – і пішов. На рівні 27,00 очікували повторної появи регулятора, але, схоже, тут охочих купити вистачає і без нього.

Продовжили знижуватись ціни на готівковому валютному ринку. Якщо вранці оптові обмінні пункти продавали готівкового «американця» по 27,09-27,10 гривень, то вже на обід він подешевшав до 27,04-27,05 гривень. На цьому рівні попит на готівкову валюту зріс, тому стверджувати, що надвечір долар подешевшає ще, як це було вчора, не беремося.

Євро на FOREX у першій половині дня продовжив зниження та опустився до позначки 1,1264 долара. Долар зростає проти всієї лінійки провідних світових валют уже другий день поспіль. Готівковий євро в Україні дешевшає під тиском одразу двох факторів: зміцнення гривні та зниження на світових ринках. У Києві його ціна за півдня знизилася ще на 8 копійок – із 30,60-30,62 до 30,52-30,54 гривень.

Російський рубль у першій половині дня п'ятниці виріс до долара до позначки 73,30 на тлі скорочення панічного відтоку іноземного капіталу з російських цінних паперів та стабілізації нафтових цін у світі. Ціна готівкового рубля у Києві не змінюється третій день: тут його стабільно продають по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.