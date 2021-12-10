В Ізраїлі більше половини хворих на коронавірус – діти

﻿Число нових інфікувань в Ізраїлі стало найвищим за останні шість тижнів. При цьому на дітей припадає більше половини випадків. Про це, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я країни та західні ЗМІ, повідомляє УНІАН.

У країні 8 грудня було зареєстровано 786 нових випадків. Востаннє показники зараження були такими високими 25 жовтня, коли коронавірус виявили у 929 осіб.

З 5971 заражених в країні 14% складають діти у віці до 5 років, а решта 38% - це діти у віці від 5 до 11 років, яким почали робити перше щеплення в листопаді, але вони все ще не вважаються вакцинованими, оскільки з моменту щеплення не пройшло достатньо часу.

Коефіцієнт R - середня кількість людей, інфікованих кожним носієм коронавірусу - зросла до 1,09 - це означає, що інфікування зростає.

Цифри були отримані після того, як на цьому тижні після ханукальних канікул на уроки повернулися сотні тисяч ізраїльських школярів. Всі дошкільнята і діти 1-6 класів повинні були пред'явити негативний експрес-тест при поверненні в клас.

Незважаючи на зростання заражень, смертність в Ізраїлі не зростає. Так, за останню добу не було зафіксовано жодного смертельного випадку. За останні сім днів від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 8 осіб.

У світлі зростання заражень прем'єр-міністр Нафталі Беннетт заявив про введення обмежень щодо нещеплених ізраїльтян.

Він запропонував, щоб люди, у яких немає "Зеленого пропуску" - свідоцтва про те, що вони були повністю вакциновані менш ніж 6 місяців тому - не змогли відвідувати публічні місця, за винятком продуктових магазинів і аптек.

Крім того, Беннет запропонував повністю закрити міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона. Однак, члени уряду назвали ці обмеження невиправданими.

Для того, щоб ввести обмеження, Беннету потрібно буде довести, що ці кроки необхідні, тільки потім їх введення може схвалити Високий суд.