Україна здобула перші медалі з важкої атлетики

Україна здобула перші медалі на чемпіонаті світу з важкої атлетики в Узбекистані, срібло та бронзу принесла команді Світлана Самуляк, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Українка Світлана Самуляк у ваговій категорії до 55 кг завоювала бронзу у сумі двоборства (201 кг) та срібло у ривку (91 кг). Пишаюся виступом Світлани. Продовжуємо вболівати за наших важкоатлетів", – повідомив у Facebook президент Федерації важкої атлетики України, засновник мережі торгових центрів "Епіцентр" Олександр Герега .

Це перші медалі у кар'єрі Самуляк на дорослому чемпіонаті, та перші медалі серед жінок в Україні за вісім років.

Наступний виступ українських тяжкоатлетів відбудеться 11 грудня: Марія Гантур у ваговій категорії до 59 кг. Загалом Україну на чемпіонаті представляють 8 спортсменів.