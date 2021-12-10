У Солом'янському районі Києва сталася пожежа
У Києві сталася пожежа в складському приміщенні по вул. Льва Толстого, 67. Площа пожежі складає 200 кв м. На місце вже прибули працівники ДСНС.
У прес-службі ДСНС зазначили, що повідомлення про пожежу надійшло сьогодні, 10 грудня, о 13:14.
По прибуттю було встановлено, що загоряння виникло на 2 поверсі складського приміщення.
Рятувальники відразу приступили до евакуації людей, гасіння пожежі та пошуку основних джерел водопостачання. Інформації про постраждалих ще немає.
Локалізація наразі триває.
"Загалом, в ході гасіння, по висувній драбині було евакуйовано 6 осіб. На місці пожежі задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу", - йдеться в повідомленні прес-служби.
Відео пожежі опублікував Telegram-канал Київ Оперативний.