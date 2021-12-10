Два українці потрапили до топ-20 чоловічого спринту з біатлону

Третій етап Кубка світу з біатлону, який приймає австрійський Хохфільцен, стартував з чоловічої спринтерської гонки, повідомляє УНІАН.

Україну в спринті представляли Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.

За підсумками гонки відразу два українці потрапили до топ-20: Артем Прима фінішував сімнадцятим, а Дмитро Підручний - на одну позицію нижче.

Перемогу в гонці сенсаційно здобув німець Йоханнес Кюн.

Кубок світу з біатлону в Хохфільцені. Результати чоловічого спринту

1. Йоханнес Кюн (Німеччина) - 26.05, 0 (0-1)

2. Мартін Понсілуома (Швеція) - 14.3 (1-0)

3. Антон Смольський (Білорусь) - 20.5 (0-0)...

17. Артем Прима (Україна) - 54.3 (0-0)

18. Дмитро Підручний (Україна) - 55.6 (1-1)

27. Антон Дудченко (Україна) - 1.10, 1(0-1)

48. Артем Тищенко (Україна) - 1.40, 0 (1-0)

89. Богдан Цимбал (Україна) - 2.47, 9 (0-3)

Кубок світу з біатлону: третій етап