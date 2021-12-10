У Полтаві влаштували протест через висловлювання мера Мамая

Під будівлею Полтавської міськради сьогодні вранці, 10 грудня, зібрався мітинг на більш ніж 50 осіб. Мета зборів – протест городян проти нещодавнього висловлювання мера Полтави Олександра Мамая про "братовбивчу війну" на Донбасі, повідомляє Суспільне.

Як розповів один із учасників мітингу Андрій Батюков, полтавчани хочуть від Мамая публічного вибачення за його висловлювання щодо війни на Донбасі в ефірі телеканалу "НАШ". Також однією з вимог є звіт за свої слова на позачерговій сесії міськради.

"Це абсолютно неприпустимі висловлювання. Мер Полтави має нести за це політичну відповідальність. Я як ветеран є представником Сполучених Штатів (Америки – ред.), які тут воюють на території України з Росією", – каже учасник акції Андрій Батюков.

У руках мітингувальники тримали плакати з написами: "Ганьба", "Мамай, окупанти нам не "брати", "Мамай, хто твій брат?"

Учасники акції також заходили до приймальні Полтавського міського голови Олександра Мамая, але його на місці не було.

"Я родом з Маріуполя. Мої батьки там живуть. Я відчуваю всю цю ситуацію. І коли у нас у місті безлад повний господарських питань, ще такі висловлювання, що вони (російські – ред.) наші брати, мене це дуже обурило. Я вперше на такій акції. У відставку його, у відставку", – каже учасниця акції Оксана Зеленська.

Крім того, у мітингу також брали участь представники партії "Європейська Солідарність" та учасники ООС.