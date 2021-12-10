Зеленський та Макрон провели телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це він повідомив особисто в себе на Twitter.

"Поговорив з Еммануелем Макроном про розблокування Нормандського формату та роботу ТКГ. Узгодили спільні подальші кроки", - написав Зеленський.

Поговоривши з @EmmanuelMacron про розблокування Нормандського формату та роботи ТКГ. Погодили спільні подальші кроки. Обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікації джерел енергоносіїв. Вдячний Президентові Франції за позитивну оцінку поточних реформ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2021

Президенти обговорили також "загрози енергетичної безпеки України та диверсифікації джерел енергоносіїв" .