Зеленський та Макрон провели телефонну розмову
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це він повідомив особисто в себе на Twitter.
"Поговорив з Еммануелем Макроном про розблокування Нормандського формату та роботу ТКГ. Узгодили спільні подальші кроки", - написав Зеленський.
Президенти обговорили також
"загрози енергетичної безпеки України та диверсифікації джерел енергоносіїв" .
"Вдячний Президенту Франції за позитивну оцінку поточних реформ", – додав глава держави.