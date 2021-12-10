Зеленський та Макрон провели телефонну розмову

Зеленський та Макрон провели телефонну розмову
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це він повідомив особисто в себе на Twitter.

"Поговорив з Еммануелем Макроном про розблокування Нормандського формату та роботу ТКГ. Узгодили спільні подальші кроки", - написав Зеленський.

Президенти обговорили також "загрози енергетичної безпеки України та диверсифікації джерел енергоносіїв" .

"Вдячний Президенту Франції за позитивну оцінку поточних реформ", – додав глава держави.

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