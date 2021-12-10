Volkswagen інвестує десятки мільярдів в електромобілі

Група Volkswagen розробила план інвестицій у майбутню трансформацію щодо збільшення виробництва електромобілів, повідомляє Autoconsulting.

Volkswagen Group інвестує 89 мільярдів євро в нові технології протягом наступних чотирьох років, щоб до кінця 2026 року перевести чверть всіх своїх продажів на електричні версії.

Компанія також оголосила про плани електрифікувати більше своїх європейських заводів, зосередивши більшу частину свого флагманського виробництва електромобілів на заводах у Вольфсбурзі та Ганновері.

Відомо, що флагманська модель Volkswagen Project Trinity випускатиметься на новій виробничій лінії у Вольфсбурзі з 2026 року. Для цього виробничу лінію буде переобладнано, щоб почати виробництво Volkswagen ID.3 з 2023 року. Електричний хетчбек виробляється лише у Цвікау, і цей крок дозволить групі збільшити виробництво за межі поточного обсягу.

Volkswagen Group вже планує відкрити друге виробництво електромобілів у Вольфсбурзі з 2030 року.

Електрифікація Audi та Bentley

Тим часом серійний автомобіль, створений в результаті проекту Audi Artemis, який включатиме як майбутнього наступника A8, попередньо представлений концептом Grandsphere, так і кузов майбутньої моделі Bentley, випускатиметься на заводі в Ганновері з 2025 року.

Хоча ніяких подробиць не надано, цілком імовірно, що кузови для першого повністю електричного Bentley будуть виготовлені на місці. В даний час кузови Bentayga виробляються в Німеччині та вирушають до Крю. Bentley наполягав на створенні першого електромобіля в Крю, але місце виробництва поки не підтверджено.

Електричні Volkswagen та Porsche﻿

Volkswagen почне випускати ID.Buzz у пасажирському та вантажному вигляді у Ганновері наступного року.

Компанія побудує дві нові моделі Porsche на основі електричної платформи PPE на своєму заводі у Лейпцигу, а Неккарзульм стане місцем виробництва сімейства моделей Audi E6. З 2026 року новий Audi Q8 E-tron вироблятиметься у Брюсселі.

Завод Volkswagen у Зальцгіттері стане майданчиком для європейського акумуляторного заводу фірми, де уніфіковані акумуляторні елементи будуть випускатися з 2025 року.

Ганновер використовуватиметься для випуску осей для моделей MEB. Заводи в Брауншвізі, Касселі та Зальцгіттері будуть використовуватись для виробництва акумуляторних систем, роторів та електродвигунів для електромобілів на базі MEB. Інші заводи будуть підготовлені до платформи SSP наступного покоління. які використовуватимуть моделі Artemis.