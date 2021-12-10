Honda анонсувала нове покоління мінівена Step WGN

Однією з перших новинок наступного року стане нове покоління мінівену Honda Step WGN, презентація якого запланована на 7 січня. Вiн отримає гібридний силовий агрегат e:HEV, повідомляє Обозреватель.

Шосте покоління моделі отримає дизайн, виконаний у популярній на Сході стилістиці мінімалізму. У ньому переважають прості та чисті форми. Honda Step WGN отримає нову LED-світлотехніку з динамічними повторювачами поворотів і витонченим облицюванням радіатора в хромованій окантовці.

Honda Step WGN получит светодиодную светотехнику с динамическими повторителями поворотов. Джерело: Honda

Новинка отримає ефективніший гібридний силовий агрегат e:HEV, який має кілька режимів роботи, включаючи повністю електричний.

У салоні новинки розташовані три ряди сидінь, призначених для комфортного розміщення водія та п'яти пасажирів. Джерело: Honda

У салоні новинки розташовані три ряди сидінь, призначених для комфортного розміщення водія та п'яти пасажирів. Сидіння першого та другого ряду виконані роздільними. По центру панелі приладів розмістився великий дисплей інфо-розважальної системи. У списку опцій новинки запропонований широкий асортимент електронних помічників водію (ADAS). Для моделі буде передбачено кілька варіантів комплектації, включаючи версію для людей на інвалідних візках.

По центру панелі приладів розмістився великий дисплей інфо-розважальної системи. Джерело: Honda

Наступного року модель Step WGN відзначить своє 25-річчя. Нинішнє п'яте покоління моделі випускається з 2015 року та у 2017-му пережило рестайлінг та модернізацію. Більше подробиць про нову генерацію моделі будуть відомі на презентації моделі в січні, а у дилерів новинка очікується навесні.