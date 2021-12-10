"Зелена" енергетика: у Китаї запускають великий водневий проект

Найбільша державна нафтогазова компанія в Китаї Sinopec запускає водневий проєкт вартістю 3 млрд юанів або 470 млн доларів, який вироблятиме близько 20 тис. тонн "зеленого" водню на рік, повідомляє Сьогодні.

Така активна пропаганда "зеленої" енергетики нівелює негативний образ Китаю, який створюється США, пише EurAsia Daily. Такі величезні обсяги "зеленого водню" Китай вироблятиме з використанням електроенергії, що виробляється сонячними батареями.

У північно-східній провінції Китаю Сіньцзян буде збудовано нову електростанцію потужністю 300 МВт, її запуск планується у червні 2023 року. Відразу після запуску станція має виробляти у середньому 618 ГВт/год електроенергії на рік.

Поруч із цією станцією буде побудований завод з виробництва водню з електролізу води, а також резервуар для його зберігання та водневий трубопровід.

Це підприємство стане першою в КНР промисловою водневою установкою, що працює на фотоелектричній енергії та стане найбільшою у всьому світі.

Зазначається, що після цього Китай може вийти у світові лідери виробництва зеленого водню. Новий завод сприяє ліквідацію 485 тис. тонн викидів вуглекислого газу на рік.

Навіщо Китаю "зелений" водень?

Китай прагне вуглецевої нейтральності і використання "зеленого" водню стане однією з напрямів шляху до її досягнення.

До цього плану вже підключилися не тільки китайські інвестори, наприклад, німецький хімічний концерн BASF планує збудувати в КНР підприємство. вартістю 10 млрд доларів.

Запуск підприємства планується вже наступного року і до 2025 року щонайменше половина потреб у електроенергії цього нафтохімічного підприємства забезпечуватиме електроенергія, вироблена з відновлюваних джерел.

У планах Китаю – досягти вуглецевої нейтральності, тобто прийти до "чистого нуля" вже до 2050 року.

Лідер у галузі сонячної енергетики

На цей момент Китай є безперечним лідером в галузі сонячної енергетики і вже зараз на нього припадає понад 35% світових потужностей.

Також великих успіхів у галузі сонячної енергетики досягли:

США;

Австралія;

Японія;

та Німеччина.

А ось Україна явно відстає у цій галузі та займає аж 20 місце у списку, у тому, як розвивається "зелена" енергетика нашій країні, читайте в матеріалі .