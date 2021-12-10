Цунами майбутнього стануть набагато руйнівнішими

Через кілька десятків років підвищення рівня моря в усьому світі буде дуже значним, а це означає, що на нас чекають серйозні кліматичні катастрофи, повідомляє Сьогодні.

Дослідники повинні враховувати підвищення рівня моря щодо оцінки майбутніх ризиків, вважають професори Тін Дура та Роберт Вайс з Технологічного інституту Вірджинії, пише Phys.org .

У дослідженні описується як так зване Вогняне Кільце – серія тектонічних плит – стикається з гігантською Тихоокеанською плитою.

Це призведе як до сейсмічної, і до вулканічної активності. Оскільки Вогняне Кільце охоплює Тихий океан, сильні землетруси обов'язково викличуть цунамі.

Величезні хвилі поширяться через весь Тихий океан, зачепивши берегові лінії за тисячі кілометрів.

Біля узбережжя Аляски тектонічні плити утворили розлом завдовжки 4000 км. У цьому районі можуть виникати цунамі, що вразять західне узбережжя США, особливо Південну Каліфорнію.

Дослідження показало, що землетрус магнітудою 9,1 може спричинити цунамі з амплітудою 1 метр у портах Лос-Анджелеса та на Лонг-Біч, а вже це може спричинити втрати до 4,2 млрд доларів.