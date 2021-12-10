"Це провокація": Пєсков про інцидент із кораблем "Донбас"

У Кремлі прокоментували вчорашній інцидент із кораблем "Донбас". Про це повідомляє Телеграм-канал "Політика Країни"﻿.

Пєсков назвав його провокацією і попередив, що "будь-яка навіть незначна провокація в Керченській протоці може призвести до серйозних наслідків" .

Нагадаємо, вчора український корабель "Донбас" управління ВМС України попрямував до Керченської протоки, а потім розвернувся і ліг на зворотний курс.