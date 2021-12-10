"Це провокація": Пєсков про інцидент із кораблем "Донбас"

"Це провокація": Пєсков про інцидент із кораблем "Донбас"

У Кремлі прокоментували вчорашній інцидент із кораблем "Донбас". Про це повідомляє Телеграм-канал "Політика Країни"﻿.

Пєсков назвав його провокацією і попередив, що "будь-яка навіть незначна провокація в Керченській протоці може призвести до серйозних наслідків".

Нагадаємо, вчора український корабель "Донбас" управління ВМС України попрямував до Керченської протоки, а потім розвернувся і ліг на зворотний курс.

У ФСБ розцінили такі дії як провокаційні, а у ВМС України кажуть, що корабель виконував свої завдання та не входив до "чутливих зон".

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