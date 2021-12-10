Поліція ліквідувала канал постачання наркотиків до виправної установи

Правоохоронці у Полтавській області припинили протиправну діяльність злочинної групи, яка постачала наркотики до виправної установи. Організатору та виконавцям повідомлено про підозри.

﻿Про це повідомила прес-служба МВС﻿.

Як встановило слідство, 33-річний так званий «смотрящий» за одним із корпусів виправної установи, раніше судимий за подібний злочин, а також викрадення авто та крадіжку, налагодив «схему» постачання та розповсюдження метадону та канабісу.

Використовуючи свій авторитет та злочинний вплив, у спільники залучив осіб, які відбувають покарання, а також тих, які перебувають на волі.

"Наркотичні та психотропні речовини передавались під виглядом посилок разом із побутовими речами. У виправній установі засуджені реалізовували наркотики серед інших утриманців установи, а кошти розподіляли між собою" , - повідомляється на сайті.

Зазначається, що частину наркотиків видавали засудженим як виграш в азартних іграх.

У четвер, 9 грудня, поліцейські провели санкціоновані обшуки у виправній установі та за місцями проживання фігурантів на волі. Під час заходів виявлено та вилучено пакети і згортки з канабісом, шприци з залишками наркотичних та психотропних речовин, чорнові записи, повідомили правоохоронці.

Так званому «смотрящому» повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу), ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Трьом учасникам злочинної групи оголошено підозри за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.