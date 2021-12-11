Стало відомо, скільки витратять на київські дороги у 2022 році

На будівництво, реконструкції та капітальні ремонти об’єктів міської інфраструктури у 2022 році передбачено 13,1 млрд грн. З них лише 4,9 млрд грн піде на відновлення доріг, повідомляє 24 Канал.

Програмою розвитку Києва на 2022 рік на передбачені витрати на інфраструктуру у розмірі 13,1 млрд грн. Про це на пленарному засіданні Київської міської ради повідомила директор департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник.

Джерелами формування видатків на об’єкти будівництва, реконструкції та капітального ремонту на 2022 рік є бюджет розвитку, цільові фонди та субвенція на утримання та розвиток автомобільних доріг. Крім того, очікуються інші субвенції з Державного бюджету України.

Найбільший відсоток коштів за галузевим поділом має транспорт, транспортна інфраструктура та дорожнє господарство – 52,6%, що становить 6,9 млрд грн.