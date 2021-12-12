Питання, які необхідно обговорити до походу до РАГСу

Часто кризи сімейного життя виникають через несумісність, повідомляє УНІАН.

Психолог Юлія Медведєва рекомендує парам заздалегідь обговорити ряд питань, які допоможуть уникнути непорозуміння з партнером надалі.

Експерт озвучила топ-5 питань до походу в РАГС

Ставлення партнера до наркотиків, алкоголю та азартних ігор

Потенційну залежність можна передбачити, каже психолог. Хоча, звичайно, це пристрасть може виникнути раптово. Або, поки ви зустрічаєтеся, нескінченні вечірки здаються нормою. Коли ж з'являться діти, сім'я з невиправним тусовщиком вже не буде виглядати такою гарною ідеєю.

Думки про дітей

Перш ніж йти в РАГС, обговоріть можливість появи дітей у вашій родині. Важливо обговорити деталі.

Також важливо обговорити питання безпліддя. Що якщо ви обидва хочете дітей, а зіткнетеся з цією проблемою? Чи будете ви продовжувати спроби завагітніти чи візьмете дитину з дитячого будинку?

Очікування змін

Ви думаєте, що партнер чарівним чином стане іншою людиною після штампу в паспорті, з появою дітей, домашніх тварин, іпотеки, серйозної роботи або просто з часом? Подумайте ще раз, радить експерт.

Ставлення до родичів один одного

Часто ще під час підготовки до весілля виникають перші сімейні "розборки". Буває так, що в одній родині заведено відзначати свята разом, а в іншій абсолютно нормально вітати один одного телефоном.

Обговоріть, яку кількість часу ви будете проводити з батьками, бабусями, дідусями. Яку роль вони будуть грати у вихованні ваших майбутніх дітей. А що якщо їм буде потрібна допомога або гроші? Або якщо вони почнуть давати гроші вам?

Сімейний бюджет

... Або як ви ставитеся до грошей. Ви плануєте спільний сімейний бюджет чи роздільний? Наскільки важливо вашому партнерові, щоб ви працювали, чи він готовий забезпечувати сім'ю повністю? Що буде під час декрету?