В ОРДЛО посилилось вербування в армію - розвідка

В ОРДЛО активізувалася агітація щодо служби в армії. Як заявили в ГУ розвідки України, на території Донбасу розповсюджуються пропагандистські матеріали та здійснюється масова розсилка агітації.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби﻿ ГУ розвідки Міноборони.

За даними розвідки, на території ОРДЛО розповсюджуються спеціальні пропагандистські матеріали (брошури, рекламні оголошення, листівки тощо), а також здійснюється масова розсилка агітаційних СМС-повідомлень.

Водночас в ОРДЛО до 25 грудня введено тимчасове зниження вимог до кандидатів на військову службу щодо стану здоров’я, судимості, наявності реєстраційних документів та документів, що посвідчують особу, зазначили в повідомленні.

Крім того, як заявляє розвідка, посилено тиск на військовослужбовців, які не бажають продовжувати контракти і планують звільнення з військової служби.