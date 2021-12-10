Президент Чехії блокує формування уряду

Сьогодні в Чехії група партій працює над формування наступного уряду. Президент Чехії Мілош Земан, зі свого боку, блокує призначення тим, що відмовляється погоджувати кандидатуру нового голови МЗС, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами Земана, кандидат на посаду міністра закордонних справ Ян Ліпавський - буцімто не має достатніх професійних кваліфікацій. Водночас президент відзначає, що, згідно з Конституцією, він не зобов’язаний погоджувати усі надані йому пропозиції від членів уряду.

Майбутній прем’єр Петр Фіала заявив, що Конституційний суд вирішить питання щодо розподілу повноважень у призначенні нових членів уряді.

"Потрібно, щоб Конституційний суд вирішив це питання з розподілом повноважень у призначеннях нових членів уряду раз і назавжди. У понеділок, після зустрічі в замку Лани (резиденція президента -ред.), я оголошу, якими будуть наші конкретні кроки" , – заявив Фіала.

Тим часом президент Конституційного суду Павел Ришетський відзначив, що розгляд питання триватиме від двох до п’яти місяців.