СБУ розсекретила документи, пов'язані з репресіями СРСР у Криму

Служба безпеки України та Державна архівна служба України представили онлайн-доступ до архівних документів радянських репресивних органів у Криму. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що оприлюднені матеріали мають важливе значення в умовах гібридної війни з Росією та тимчасової закритості Кримських архівів.

"Наразі дуже важливо знайомити широку громадськість з історичною правдою. Зокрема, про ініційовані з Москви масштабні репресії, що відбувалися комуністичним тоталітарним режимом на Кримському півострові", – зазначили представники Галузевого державного архіву СБУ на презентації ініціативи.

З архівними документами можна ознайомитись на офіційному веб-порталі Укрдержархіву у спеціальній рубриці "Документи Криму".

Серед документів, які тепер можна буде переглянути онлайн, є акти про виконання смертних вироків органів за 1920-1922 та 1928-1934 роки. та судових органів на території Криму за 1920-1941 рр., а також деякі інші, що містять відомості про репресованих та фотографії до них.

Наразі визначено перелік зі 106 архівних справ, які висвітлюють репресивну діяльність радянських органів державної безпеки у Криму, з яких оприлюднено електронні копії 30 справ. Публікація цих документів онлайн стала можливою завдяки співпраці Архіву СБУ з Укрдержархівом, яке посилилося у серпні цього року.

Протягом наступного року Архів СБУ планує продовжити поповнення тематичної колекції, зокрема протоколами засідань трійки УНКВС Кримської АРСР та актами про виконання смертних вироків за рішенням цього позасудового органу на території Кримської АРСР за 1937–1938 роки.