Росія перекрила близько 70% акваторії Азовського моря та розмістила навігаційні попередження про обмеження судноплавства, повідомляє Новое время.

За даними ЗСУ, такі заходи вжито нібито у зв’язку з підготовкою проведення артилерійських стрільб у районах поблизу українських міст Маріуполь, Бердянськ та Генічеськ.

"Подібні перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі. Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі в безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією" , — додали там.

У ВМС підкреслили, що такі дії демонструють чергові спроби Росії перетворити Азовське море на своє внутрішнє «озеро».