Гороскоп на 11 грудня: що завтра чекає на всі знаки Зодіаку

Гороскоп на 11 грудня 2021 року всім знакам Зодіаку радить ретельно стежити за тим, що і кому вони говорять: слова сьогодні мають особливо руйнівну силу. Можна легко зіпсувати собі репутацію, запустивши неправдиву плітку або спровокувавши скандал на рівному місці, повідомляє УНІАН.

Поки Місяць росте в знаку Риби, в людях вирують їхні романтичні пориви, вони щедрі та сповнені мрій.

Сьогодні потрібно:

займатися інвестиціями;

зміцнювати своє здоров'я, лікуватися;

вирушати в подорож.

Сьогодні не можна:

говорити необдумано;

занадто потурати своїм бажанням;

влаштовувати і просто відвідувати галасливі збіговиська;

перевтомлюватися;

сваритися;

приступати до практичної реалізації нового великого проекту.

У цю місячну добу корисно проаналізувати все, що сталося з вами протягом останнього місяця: цей аналіз допоможе закласти міцний фундамент для ваших успіхів у новому періоді. Краще робити це на самоті та сконцентровано.

Гороскоп на 11 грудня 2021: Овен

Ваше головне слово на сьогодні - "ні". Потрібно вчитися відмовлятися від того, що не входить у ваші трудові обов'язки або йде врозріз із вашими інтересами. Інакше під кінець дня представники знака відчують себе вичавленими ганчірками для підлоги, про які витерли ноги всі, кому не лінь.

Гороскоп на 11 грудня 2021: Телець

Сьогодні варто тримати себе не просто в руках - в їжакових рукавицях. Навколо буде багато спокус - і тільки інтуїція і здоровий глузд підкажуть, на які з них варто сказати "так".

Гороскоп на 11 грудня 2021: Близнюки

Цієї місячної доби представникам знака доведеться доводити свою компетентність. Утім, призначити іспит або будь-які тести саме на цей день - хороша ідея: Всесвіт на стороні Близнюків і підкаже їм в потрібний момент.

Гороскоп на 11 грудня 2021: Рак

Для Рака найкращий помічник у справах сьогодні - його гарний настрій. Він благодушний, розслаблений і сповнений чарівності. Всесвіт це відчуває і відповідає представникам знака взаємністю: багато справ у цю добу вирішуються ніби самі по собі.

Гороскоп на 11 грудня 2021: Лев

Девіз дня - обережність і пильність! Представники знака ризикують сьогодні стати жертвою пліток або опинитися втягнутими в сумнівну аферу. Тому тримайте вушка на маківці: уважно слухайте, що про вас говорять за спиною – і не надто довіряйте тому, що говорять у вічі.

Гороскоп на 11 грудня 2021: Діва

Відмінний день для романтики. Самотнім представникам знака варто пошукати своє щастя, відправившись на прогулянку або в інше цікаве місце. А тим, хто вже знаходиться у відносинах – зірки наполегливо нашіптують побалувати увагою своїх половинок.

Гороскоп на 11 грудня 2021: Терези

День категорично не підходить для вирішення робочих питань: все буде робитися як через пень колоду – це буде дратувати представників знака – що, у свою чергу, буде відображатися на їхній працездатності та ефективності не кращим чином.

Краще сьогодні відпочити, присвятити день собі й/або сім'ї та іншим приємним заняттям.

Гороскоп на 11 грудня 2021: Скорпіон

Сьогодні представники знака з легкістю захоплять оточуючих: їхні красномовство та смачні ідеї будуть діяти на людей, як світло лампи на метеликів. Ось тільки варто бути обережнішим зі своїми обіцянками: висока ймовірність, що на їхню реалізацію в Скорпіона не вистачить ані сил, ані ентузіазму.

Гороскоп на 11 грудня 2021: Стрілець

Сьогодні відмінний день для планування і мрій – а ось для практичної реалізації цих ідей період зовсім невідповідний. Будь-якій ідеї варто дати "настоятися" – а потім поглянути на неї більш тверезим, критичним поглядом. Це вбереже від багатьох помилок і грошових витрат.

Гороскоп на 11 грудня 2021: Козеріг

Сьогодні на представників знака чекає емоційний шторм: показники барометра почуттів будуть скакати, як у вагітних. І тут одне з двох: або направити весь внутрішній "океан" на якусь важливу справу; або взяти себе в руки і жорстко контролювати свою поведінку.

Гороскоп на 11 грудня 2021: Водолій

Кому сьогодні варто бути особливо обережним із грошима - так це Водоліям. З будь-якого фінансового питання зараз варто радитися з досвідченим товаришем або навіть професіоналом.

Гороскоп на 11 грудня 2021: Риби

День не підходить для важливих рішень. Також не варто кидатися виконувати кожне доручення стрімголов: плани ризикують швидко помінятися – і виявиться, що вся праця була марна. Це стосується і дорогих покупок.

Краща лінія поведінки - провести день неспішно, розслаблено і максимально приємно для себе.