Вино хочуть вивести зі списку підакцизних товарів

Громадська спілка "Укрсадвинпром" і Міністерство аграрної політики та продовольства розпочали роботу над створенням виноградарського реєстру для обліку виробництва та споживання винограду і вина в Україні, що дасть змогу скасувати ліцензування вина й вивести його зі списку підакцизних товарів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це повідомив на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

"Укрсадвинпром" та Мінагрополітики починають працювати над створенням виноградарського реєстру, що необхідно для правильного регулювання ринку, а саме над створенням трьох видів обов'язкових декларацій: скільки винограду ви виробили, скільки вина з цього винограду ви зробили і скільки вина залишилося у вас у залишках на кінець року", - пояснив голова громадської спілки "Укрсадвинпром" Володимир Печко.

За його даними, держава за допомогою цих трьох декларацій зможе ефективно аналізувати виробництво, обсяги продажу та перехідні залишки винограду та вина в країні, що надалі дасть змогу їй відмовитися від необхідності ліцензувати вино та скасувати стягнення з нього акцизного податку.

Він додав, що, згідно з українським законодавством, вино є харчовим продуктом, який не має оподатковуватись акцизним податком.

"Я вважаю, що це приведе до зростання кількості виноробних господарств. Ми працюємо над тим, щоб в Україні створювали такі "шато" (виноробні господарства – ІФ), це необов'язково мають бути гігантські підприємства", - уточнив він.

Окрім того, "Укрсадвинпром" має намір у 2022 році вступити до організації OIV (International Organisation of Vine and Wine), яка контролює 85% світового ринку вина.

"У нас у планах входження до міжнародної організації OIV. Це організація з питань вина, до якої входять 47 держав, це 85% світового виноробного ринку, який створюють провідні країни: Китай, Франція, Іспанія, США - і куди всі прагнуть. Вона опікується гармонізацією ухвалених стандартів для виробництва виноградарської продукції", - розповів Печко.

За його словами, цю ініціативу також підтримує Мінагрополітики. Голова організації зазначив, що питання вступу організації до OIV полягає лише в тому, скільки часу необхідно для завершення процедури асоціації, і припустив, що це вдасться зробити наступного року.

Як повідомлялося, на цій прес-конференції директор департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак заявив, що його відомство у 2021 році спрямувало на підтримку садівництва, виноградарства та хмелярства 450 млн грн компенсації. З них 200 млн грн виплачено за посадковий матеріал, спорудження шпалер для вирощування кучерявих рослин та краплинне зрошення (з них 9 млн грн – на виноградарство), а 250 млн грн – на будівництво та реконструкцію об'єктів для зазначених культур (зокрема 19 млн грн – на будівництво об'єктів виноробства та купівлю технологічних ліній).