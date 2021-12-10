РФ установила світовий рекорд за кількістю авіакатастроф

Протягом 2021 року в Росії відбулася 31 авіакатастрофа, що стало світовим рекордом. Про це, посилаючись на російські ЗМІ, пише Александр Иваницкий, Корреспондент.

"За 11 місяців відбулася 31 авіакатастрофа - загинуло понад 100 людей", – ідеться в статті "Країна падаючих літаків" на сайті "Військово-промислового кур'єра".

Видання зазначає, що основними причинами аварій стали відмова техніки, помилки льотного складу у техніці пілотування, невідповідність метеоумов рівню підготовки льотних екіпажів та падіння рівня підготовки командирів льотних екіпажів, а також зниження кваліфікації всіх сфер діяльності авіаційних фахівців.