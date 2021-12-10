Франція та США проведуть перемовини щодо вступу України до НАТО

Під час міністерської зустрічі країн Великої сімки французька делегація порушить питання членства України в НАТО. Перед тим щодо цієї теми буде проведено розмовуіз держсекретарем США, повідомляє Ділова столиця.

Так, 10 грудня міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле-Дріан зустрінеться з Ентоні Блінкеном.

"Ми ведемо постійні обміни зі США щодо ситуації навколо України. Я зустрінуся сьогодні ввечері з Блінкеном у Ліверпулі, щоб обговорити, особливо, і це питання (членство України в НАТО – ред.), – сказав французький міністр.

Водночас очільниця міноборони Франції Флоранс Парлі наголосила на важливості безперервно продовжувати цей діалог.

Зустріч міністрів країн великої сімки у Ліверпулі запланована на 10 – 12 грудня.