Новий Mini Hatch розсекретили задовго до прем'єри

Фотографії Mini Hatch нового покоління виявилися повною несподіванкою, адже до прем'єри моделі ще щонайменше пів року. Автомобіль помітили у Китаї разом із закамуфльованими прототипами, повідомляє Обозреватель.

Ілюстрації з'явилися одночасно на сторінках у Twitter користувача Wilcoblok та журналіста Грега Кейбла. На фото передсерійний автомобіль не має захисного камуфляжу і знаходиться на стоянці з тестовими машинами.

На перший погляд, складається враження, що це рестайлінгова версія, але якщо уважно придивитися, стане ясно, що це абсолютно новий автомобіль. Передня частина зберегла фірмові круглі фари з більш сучасною світлодіодною графікою, грати радіатора переважно закриті панеллю в колір кузова, а бампер має простіший дизайн. Ще одна зміна полягає в тому, що капот не закриває фари, як було у попередніх поколіннях.

Профіль має знайомі пропорції з чорними стійками, що візуально відокремлюють дах. Нове покоління виглядає компактнішим, ніж поточна модель завдяки коротким звисам. Ззаду можна знайти абсолютно нову світлотехніку з LED-ліхтарями, об'єднаними чорною глянсовою накладкою. Двері багажника мають ширший проріз, а скло отримало аеродинамічні насадки з боків.

Ззаду можна знайти абсолютно нову світлотехніку з LED-ліхтарями, об'єднаними чорною глянсовою накладкою. Джерело: twitter.com/GregKable

Усередині є великий круглий екран, а замість шкали приладів водія підготували проєкційний дисплей. Панель приладів виглядає більш лаконічною, а в обробці інтер'єру будуть використовуватися екологічні матеріали.

Усередині є великий круглий екран, а замість шкали приладів водія підготували проєкційний дисплей. Джерело: twitter.com/GregKable

Нове покоління з'явиться у дилерів 2023 року. Виробництво буде організовано на заводі компанії у британському Оксфорді.