Медики розповіли, чи небезпечніший "Омікрон" за штам "Дельта"

Поки статистика хворих на COVID-19 не тішить, стало відомо, як в Україні виявлять новий штам "Омікрон" у разі його появи. Подробиці розповіли медики відповідного профілю, повідомляє Сьогодні.

"Поки що, станом на 10 грудня, штам "Омікрон" в Україні не виявлений. Ідеться про те, що лабораторно не виявлено цей штам", – зазначили медики.

При цьому, вони уточнили, що незважаючи на безліч тривожних чуток про, нібито, відсутність потрібних тестів, ситуація не плачевна.

"Сам факт того, що людина захворіла на COVID-19 - це можна визначити за допомогою ПЛР-тесту. У нас в країні є спеціальні тест-системи, що виявляють штам Delta. Ці системи використовуються в комплексі зі звичайним ПЛР-тестом. Якщо ж під час "Тесту не виявиться, що це Delta, то зразок вирушає на повногеномне секвенування. На базі Центру громадського здоров'я є секвенатор, який дозволяє проводити таке дослідження. Це апарат, який розкладає вірус на геном і виявляє мутації", - повідомили медики.

За словами фахівців, поки що рано говорити про те, наскільки "Омікрон" небезпечніший за Delta:

"Потрібно дочекатися того, поки ВООЗ виступить з рекомендаціями. На дослідження "Омікрону" необхідно кілька тижнів. Поки що рано говорити і про те, чи вражає цей штам вакцинованих, більш-менш він агресивний".